عبدالله بن زايد: على إيران أن تراجع سياساتها لبناء علاقات ودية مع الدول المجاورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إيران إلى وقف دعم الجهات التي تؤجج النزاعات في المنطقة.

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت اليوم في أبوظبي.