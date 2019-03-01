انت الان تتابع جيش باكستان يرفع حالة التأهب الأمني بإقليم كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجيش الباكستاني

أعلن الجيش الباكستاني، رفع حالة التأهب الأمني على طول خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند تحسبا لأي إجراء من الجانب الهندي. وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني أوضحت، في بيان صادر، اليوم الخميس، أن وحدات الجيش الباكستاني في حالة تأهب قصوى على طول خط السيطرة ومستعدة للتعامل مع أي عدوان، مضيفة أنه خلال الساعات الـ48 الماضية، انتهكت القوات الهندية وقف إطلاق النار في قطاعات كوتلي وخويرتا وتاتا باني على طول خط المراقبة، فيما ردت قوات الجيش الباكستاني على نحو فعال.

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من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نية بلاده إطلاق سراح الطيار الهندي الأسير، غدا الجمعة، كبادرة حسن نية لخفض التوتر مع نيو دلهي، معلنا أن بلاده تنوي إطلاق سراح الطيار الهندي، المحتجز لديها منذ خرقه الأجواء الباكستانية، غدا الجمعة، كبادرة لتخفيف التوتر الأخير مع الهند. وبحسب قناة