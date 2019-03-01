جيش باكستان يرفع حالة التأهب الأمني بإقليم كشمير

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الجيش الباكستاني
أعلن الجيش الباكستاني، رفع حالة التأهب الأمني على طول خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند تحسبا لأي إجراء من الجانب الهندي. وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني أوضحت، في بيان صادر، اليوم الخميس، أن وحدات الجيش الباكستاني في حالة تأهب قصوى على طول خط السيطرة ومستعدة للتعامل مع أي عدوان، مضيفة أنه خلال الساعات الـ48 الماضية، انتهكت القوات الهندية وقف إطلاق النار في قطاعات كوتلي وخويرتا وتاتا باني على طول خط المراقبة، فيما ردت قوات الجيش الباكستاني على نحو فعال.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نية بلاده إطلاق سراح الطيار الهندي الأسير، غدا الجمعة، كبادرة حسن نية لخفض التوتر مع نيو دلهي، معلنا أن بلاده تنوي إطلاق سراح الطيار الهندي، المحتجز لديها منذ خرقه الأجواء الباكستانية، غدا الجمعة، كبادرة لتخفيف التوتر الأخير مع الهند. وبحسب قناة
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نية بلاده إطلاق سراح الطيار الهندي الأسير، غدا الجمعة، كبادرة حسن نية لخفض التوتر مع نيو دلهي، معلنا أن بلاده تنوي إطلاق سراح الطيار الهندي، المحتجز لديها منذ خرقه الأجواء الباكستانية، غدا الجمعة، كبادرة لتخفيف التوتر الأخير مع الهند. وبحسب قناة "جيو تي في" الباكستانية، قال خان خلال جلسة للبرلمان الباكستاني: "لقد قررنا إطلاق سراح الطيار الهندي الأسير غدا كبادرة للسلام"، مجددا تأكيده أنه ينبغي حل كافة المسائل عبر الحوار. (التفاصيل)
يذكر أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه، في 14 فبراير الجاري، وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان، وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.
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