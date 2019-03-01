الان تتابع باكستان تفتح مجالها الجوي مع الهند جزئيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
أعلنت جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، فتح مجالها الجوي مع الهند يشكل جزئي، للرحلات التجارية، بعد إغلاقه بالكامل إثر التوتر مع جارتها الشرقية.
وأوضحت هيئة الطيران المدني الباكستانية أنها ستعيد فتح المجال الجوي، بدءا من الرابعة مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لدولة باكستان، (1100 بتوقيت جرينتش).
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