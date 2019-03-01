الان تتابع زلزال بقوة سبع درجات يضرب البيرو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 55 دقيقة - 12:54 م, 1 مارس 2019 م التعليقات: 0 بحسب المرصد الأميركي للزلازل ليما - الخليج 365: أعلن معهد المسح الجيولوجي الأميركي أن زلزالا بقوة سبع درجات ضرب جنوب شرق البيرو الجمعة.وحدد المعهد مركز الزلزال على عمق 257 كلم. ويشير المركز إلى أن معظم الزلازل الكبرى التي تهز أميركا الجنوبية تقع عادة على عمق 70 كلم أو أكثر.

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