إعادة فتح مطار دوسلدورف بألمانيا بعد حادث أمني

جدة - عمرو شويل برلين - الخليج 365:

قالت متحدثة باسم مطار مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، اليوم، إن سلطات المطار أعادت فتح صالتين من ثلاث صالات بعد حادث أمني وإن من المتوقع فتح الصالة الثالثة قريبا.

وكانت متحدثة باسم الشرطة قد قالت إن السلطات أخلت اليوم كل بوابات المطار بعد أن دخل ثلاثة أشخاص منطقة غير مصرح بدخولها للأفراد العاديين.

وأضافت أن الشرطة تستجوب اثنين منهم بينما لا يزال البحث جاريا عن الثالث. وقالت إن أسباب الواقعة لم تعرف بعد.