قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.1 درجة هز جنوب بيرو وكان على عمق 258 كيلومترا.

وقال مركز التحذير من موجات المد البحرى فى المحيط الهادى إنه من غير المتوقع حدوث موجات عاتية استنادا لكل البيانات المتاحة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 7.1 يضرب جنوب بيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.