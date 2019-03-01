استخدام حفار لانقاذ ضحايا انهيار منجم في إندونيسيا

بدأت جهات الانقاذ في إندونيسيا اليوم الجمعة الاستعانة بحفار ميكانيكي في جهود البحث عن 30 شخصا في عداد المفقودين بعد ثلاثة أيام من انهيار منجم غير مرخص.

وقال عبدالمعين بابوتونجان، رئيس وكالة الحماية المدنية المحلية: “ارتفع عدد الوفيات بسبب الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي إلى ثمان حالات، وتم انقاذ 20 عامل”.

وأضاف: ” أحضرنا حفارا للإسراع من وتيرة استعادة الضحايا، لأن فرصة العثور على ناجين ضعيفة”.

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وقال مسؤولون في وقت سابق إن استخدام معدات ثقيلة في عملية الانقاذ قد يشكل خطرا على من لا يزالون أحياء بسبب الحالة غير المستقرة للتربة في الموقع.

والحوادث القاتلة التي يتعرض لها عمال المناجم أمر شائع في إندونيسيا.

ويقول البرنامج البيئي للأمم المتحدة إن حرفيي وعمال المناجم من المستوى الأدنى يمثلون 90 بالمئة من قوة العمل في استخراج الذهب عالميا، ويبلغ عددهم حوالي 15 مليون شخص.

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