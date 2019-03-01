شكرا لقرائتكم ارتفاع ضحايا تفجير مقديشو إلى 29 قتيلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الشرطة الصومالية الجمعة، إن عدد قتلى تفجير انتحاري نفذته حركة الشباب بسيارة ملغومة عند فندق في العاصمة مقديشو ارتفع إلى 29 قتيلاً إضافة إلى 80 جريحاً.

واندلعت معركة بالأسلحة النارية في موقع الانفجار بين مقاتلين من الحركة المتطرفة والقوات الصومالية.

وقال الرائد موسى علي لرويترز "نعرف حتى الآن بمقتل 29 شخصاً معظمهم مدنيون وإصابة 80 آخرين. ولا يزال المتطرفون يقاتلون من داخل مبنى مدني مجاور للفندق... عدد القتلى قد يرتفع". ووقع الانفجار عند "فندق مكة المكرمة" مساء أمس الخميس.

وأصيب العديد من ضحايا هجوم أمس الخميس بإصابات مروعة، وقيل إن المستشفيات تكافح من أجل التعامل على الإصابات.

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وقالت سعدية يوسف، وهي ممرضة في دار الشفاء وهو أحد المستشفيات الذي يعالج الضحايا، إن بعض الجرحى فقدوا أطرافهم.

واستهدفت حركة الشباب فندق مكة المكرمة، الذي يزورونه مسؤولون حكوميون، عدة مرات في الماضي ما أسفر عن مقتل العشرات.

زادت الولايات المتحدة بشكل كبير من الضربات الجوية ضد حركة الشباب منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه. وذكرت القيادة العسكرية الأميركية للقارة الإفريقية أنها نفذت 50 ضربة في الصومال في 2018. وجاءت الضربات الأميركية التي تستهدف مقاتلي الشباب هذا العام بوتيرة أسرع.

وذكرت القيادة العسكرية في إفريقيا وقوع 23 ضربة بحلول يوم الثلاثاء من بينها واحدة في وسط الصومال قتلت 20 مسلحا وأخرى في اليوم السابق قتلت 35 آخرين.