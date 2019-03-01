زلزال بقوة سبع درجات يضرب البيرو

اسماء السيد - واشنطن: أعلن معهد المسح الجيولوجي الأميركي أن زلزالا بقوة سبع درجات ضرب جنوب شرق البيرو الجمعة.

وحدد المعهد مركز الزلزال على عمق 257 كلم. ويشير المركز إلى أن معظم الزلازل الكبرى التي تهز أميركا الجنوبية تقع عادة على عمق 70 كلم أو أكثر.

ووقع الزلزال عند الساعة 08,50 ت غ على بعد 27 كلم شمال شرق مدينة أزانغارو القريبة من الحدود مع بوليفيا.

ولم يُعلن بعد عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وتقع البيرو في منطقة نشاط زلزالي كبير يطلق عليها "حزام النار في المحيط الهادىء".