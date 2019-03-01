ظريف على خطى قاسم سليماني

اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: في أولى نشاطاته بعد رفض الرئيس الإيراني، حسن روحاني استقالته، سار وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف على خطى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني مستعينا بتصريحاته.

وقال ظريف في كلمة ألقاها في مناسبة حملت عنوان "عالم النوروز": "إن عهد الهيمنة والغطرسة قد ولّى".

وأضاف "ان الذين انفقوا 7 تريليونات دولار اصبحت ظروفهم اليوم اسوأ من اليوم الاول وليعلموا بأنهم حتى لو انفقوا 70 او 700 تريليون دولار فلن يروا السلام والاستقرار ان لم يقبلوا بأن مستقبل البشرية واحد وان مشاكلها وحلولها مشتركة".

نفس لهجة سليماني

واستخدم ظريف اللهجة نفسها التي استخدمها قبل يوم واحد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني الذي أشار " إلى أن اميركا انفقت 7 تريليونات دولار في المنطقة، ورغم ذلك فإن رئيسها يزور العراق تحت جنح الظلام سرا وكان قد دخل 150 ألف جندي اميركي الى العراق ولم يكونوا ليخرجوا من دون وجود الحركات الاسلامية."

الوصول الآمن او الغرق

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وزير خارجية ايران اعتبر "انه لا يمكن تحقيق الامن على حساب امن الآخرين والتقدم بثمن فقر الاخرين والتنمية بثمن تخلف الاخرين"، متابعا "علينا القبول بأن العالم الراهن مترابط، فإما نصل الى بر الامان جميعا وإما نغرق جميعا، سواء الغرق في ازمة البيئة او الغرق في ازمة الفقر وانعدام الامن."

كما أكد في كلمته "على ضرورة تبديل فكر الهيمنة والقوة واستخدام الاسلحة الفتاكة الى منهج الحوار والتعاطف والتعاضد والتعايش على الصعيدين الاقليمي والدولي، مطالبا "بضرورة القبول بأن البشرية تستقل سفينة واحدة ودعا الى نبذ الحرب والنزاع ومن ضمنه بين الدول الوارثة لثقافة النوروز".

استعداد طهران للتدخل

وتطرق الى التوتر الأخير بين الهند وباكستان، حيث قال "لا ينبغي ان تحدث مواجهة بين البلدين"، وفي السياق نفسه كان ظريف قد أعرب في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، استعداد طهران لحل الخلافات بين الهند وباكستان سلميا.

وأشارت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية الإيرانية "إلى ان ظريف اعرب في اتصال هاتفي مع قريشي، عن اسفه للاشتباكات الحاصلة بين الهند وباكستان"، وأعلن استعداد طهران للمساعدة بحل وتسوية الخلافات بين البلدين سلميا، داعيا "البلدين لضبط النفس والبدء بمحادثات سريعة".