أمريكا تؤكد دعمها للفلبين حال تعرضها لهجوم في بحر الصين الجنوبي

مصراوي - مانيلا - (د ب أ):
طمأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الفلبين أن بلاده ستهب لمساعدتها في حال تعرضت أي قوات فلبينية لهجوم في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلبيني تيودورو لوكسين في مانيلا اليوم الجمعة: " بما أن بحر الصين الجنوبي جزء من المحيط الهادئ، فأي هجوم مسلح على أي قوات فلبينية... في بحر الصين الجنوبي سيؤدي إلى التزامات دفاعية مشتركة".
يذكر أن بكين تدعي سيادتها على كامل بحر الصين الجنوبي وقد عززت هذه الادعاءات عبر تشييد جزر اصطناعية وتسيير دوريات...
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