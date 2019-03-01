بومبيو:حريصون على العودة إلى الطاولة لمواصلة المحادثات مع كوريا

ذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن كوريا الشمالية طلبت رفعا كاملا للعقوبات خلال قمة هانوي، لكنها افتقرت إلى الوضوح التام بشأن ما يمكنها تقديمه فيما يتعلق بتفكيك منشأة يونغبيون النووية.

ولفت في مؤتمر صحفي خلال زيارة قصيرة للعاصمة الفلبينية مانيلا إلى انه "كانوا صريحين للغاية فيما يتعلق بما هم مستعدون لفعله في يونغبيون لكن لم يكن هناك وضوح تام بشأن النطاق الكامل لما هم مستعدون لتقديمه". وأضاف أن الولايات المتحدة "حريصة على العودة إلى الطاولة لمواصلة تلك المحادثات"، وقال بومبيو إن كوريا الشمالية "طلبت بصورة أساسية إعفاء كاملا من العقوبات".