التحالف الدولي أعلن مقتل مقتل أحد مسؤولي داعش الفرنسيين في غارة بسوريا

أعلن "التحالف الدولي" أنّه "شنّ غارة في سوريا، أدّت إلى مقتل الفرنسي فابيان كلان الذي تبنّى باسم تنظيم "داعش" اعتداءات 13 تشرين الثاني 2015 في باريس"، موضحاً أنه "شنّ غارة على بلدة الباغوز بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، قتل فيها "مسؤول فعاّل عن الإعلام والدعاية في تنظيم داعش يطلق عليه اسم أبو أنس الفرنسي، ويعرف أيضاً باسم فابيان كلان".

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