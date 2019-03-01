كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية أن "البنتاغون أعد خطة جديدة بشأن أفغانستان تقضي بسحب القوات الأميركية من هذا البلد خلال 3-5 سنوات مقبلة، لطرحها في المفاوضات مع حركة "طالبان".
ولفتت إلى أن "وزارة الدفاع الأميركية ناقشت خطتها مع حلفاء واشنطن في أوروبا وقابلوها بالإيجاب".
كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز: البنتاغون ينوي طرح خطة جديدة في مفاوضاته مع "طالبان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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