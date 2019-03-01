نيويورك تايمز: البنتاغون ينوي طرح خطة جديدة في مفاوضاته مع "طالبان"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية أن "البنتاغون أعد خطة جديدة بشأن أفغانستان تقضي بسحب القوات الأميركية من هذا البلد خلال 3-5 سنوات مقبلة، لطرحها في المفاوضات مع حركة "طالبان".

ولفتت إلى أن "وزارة الدفاع الأميركية ناقشت خطتها مع حلفاء واشنطن في أوروبا وقابلوها بالإيجاب".