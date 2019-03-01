مسؤول ايراني: نمتلك المعلومات حول مراكز دعم الارهابیین

أكد نائب رئیس الاركان العامة للقوات المسلحة الایرانیة لشؤون الاستخبارات والامن العمید مجید میر احمدي ان "ایران تمتلك المعلومات حول مراكز دعم الارهابیین"، مشيراً إلى أن "توسیع نطاق الاعمال الارهابیة وضرب أمن الشعب یعدان من الاجراءات الاساسیة للعدو، ولكن على العدو ان یعلم باننا نمتلك المعلومات المتعلقة بمراكز دعم الارهابیین".

ولفت إلى أن "الشهداء المدافعین عن الامن والوطن لهم حق كبیر فی اعناقنا لان الامن الذي نحظى به الیوم فی البلاد، انما یعود الفضل فیه لدماء الشهداء الشوامخ، رغم الظروف الامنیة المضطربة التي تعصف بمنطقة الشرق الاوسط"، مشيراً إلى أن "جمیع الحركات الارهابیة التی تشكلت فی المنطقة خلال السنوات الاخيرة كان هدفها زعزعة الامن في الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ومن ثم العمل عبر اثارة الفوضى الامنیة على اسقاط الجمهوریة الاسلامیة حسب اضغاث احلامها".

وأشار إلى أن "القوى العالمیة الكبرى وبالاعتماد على الدولارات والامكانیات المادیة الكبیرة لبعض الدول العربیة خاصة السعودیة والامارات تبذل محاولات واسعة لتنفیذ اهدافها فی بلادنا واراقة دماء الآلاف من الابریاء فیها"، لافتاً إلى ان "عددا من الجماعات الارهابیة خاصة خلیة اهواز الارهابیة قد اوردوا فی اعترافاتهم بانه تم تخصیص مكافآت لهم بمقدار ملیاري تومان لكل عملیة ارهابية في اهواز".