لافروف: ندافع عن فنزويلا ضد التدخلات ونساند مادورو بخطوات تخفيف الأزمة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "اننا ندافع عن فنزويلا ضد كل التدخلات ونساند الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطوات تخفيف الأزمة في بلاده".

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