نيبينزيا يدعو مجلس الأمن للتصويت ضد المشروع الأميركي بشأن فنزويلا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن مشروع القرار الأميركي حول فنزويلا لا يمكن تبنيه، داعيا أعضاء المجلس للتصويت ضده.
وناشد "مرة أخرى أعضاء مجلس الأمن الذين يريدون حقا المساعدة، لنقول لهم أن لا ينخرطوا في هذا العرض السياسي، وندعوهم للتصويت ضد المشروع الأمريكي ودعم وثيقتنا التي وضعت خصيصا لتجنب الصيغ التي تثير الجدل والتي تهدف لتقديم مساعدة حقيقية للفنزويليين".
وأضاف نيبينزيا "من غير المعقول أن لا يدرك ممثل البعثة الأميركية بأن مشروع قرارهم لا يمكن تبنيه".
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