أعلنتقوات سوريا الديمقراطية "قسد" أن "عناصر تنظيم "داعش" الارهابي لايزالون محاصرين في الباغوز"، مشيرةً إلى "اننا نتوقع معارك طاحنة مع ما تبقى من فلول "داعش" في الباغوز"، مؤكدةً أن "اقتحام الباغوز سيتم فور الانتهاء من إجلاء المدنيين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات سوريا الديمقراطية: عناصر داعش لايزالون محاصرين في الباغوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.