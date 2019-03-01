سجن قاضي تحقيقات حادث تفجيرات العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 1994

أمرت السلطات القضائية في الأرجنتين، بسجن القاضي السابق خوان خوسيه جاليانو الذي تولى التحقيق في حادثة تفجير مركز يهودي في العاصمة بوينس آيرس عام 1994 لمدة 6 سنوات لقيامه بإخفاء أدلة الحادث.

وذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية أن رئيس الاستخبارات الأرجنتيني السابق، هوغو أنزوريجوي، حُكم عليه بالسجن 4 أعوام ونصف لدوره فى التغطية على أدلة التحقيقات في حادثة التفجيرات التي وقعت في المركز الثقافي اليهودي "آميا" عام 1994 والذي نتج عنه مقتل 85 شخصاً وإصابة حوالي 300 آخرين، ولاقي شخص آخر يُدعي "كارلوس تيلدين"، باع السيارة التي احتوت متفجرات الحادثة للمنفذين، مدة بالسجن بلغت 3 أعوام ونصف، وكان هؤلاء المحكوم عليهم من بين 13 متهماً يواجهون قضايا بالفساد وحجب الأدلة في محاكمة استمرت 4 سنوات.