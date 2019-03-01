قوى الامن: تدابير سير في صيدا بسبب مسيرة يوم الاحد

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة انه"بتاريخ 3/3/2019، ستقام مسيرة في مدينة صيدا انطلاقا من نصب الشهيد في محلة البوابه الفوقا حتى ساحة النجمة / صيدا، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لحين انتهاء المسيرة تدابير السير التالية:

- تحويل السير من محلة ساحة الشهداء نزولا باتجاه الكورنيش البحري.

- منع مرور السير من تقاطع الراهبات باتجاه شارع رياض الصلح وصولا لساحة النجمة وبالعكس، اعتبارا من الساعة 7.00 من تاريخ 3/3/2019.

- منع وقوف السيارات على جانبي الطريق في المحلة المذكورة، اعتبارا من الساعة 19.00 من تاريخ 2/3/2019.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمة، علما أن رافعات قوى الأمن ستعمل على رفع السيارات المخالفة.