أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة انه"بتاريخ 3/3/2019، ستقام مسيرة في مدينة صيدا انطلاقا من نصب الشهيد في محلة البوابه الفوقا حتى ساحة النجمة / صيدا، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لحين انتهاء المسيرة تدابير السير التالية:
- تحويل السير من محلة ساحة الشهداء نزولا باتجاه الكورنيش البحري.
- منع مرور السير من تقاطع الراهبات باتجاه شارع رياض الصلح وصولا لساحة النجمة وبالعكس، اعتبارا من الساعة 7.00 من تاريخ 3/3/2019.
- منع وقوف السيارات على جانبي الطريق في المحلة المذكورة، اعتبارا من الساعة 19.00 من تاريخ 2/3/2019.
لذلك يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمة، علما أن رافعات قوى الأمن ستعمل على رفع السيارات المخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير في صيدا بسبب مسيرة يوم الاحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.