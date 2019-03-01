ميقاتي: لإعادة إحياء اتحاد أصحاب المهن الحرة

استقبل رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي وفداً من اتحاد الاطباء العرب برئاسة رئيس الاتحاد أسامة رسلان.

ولفت ميقاتي إلى "أنني أريد أن أعبر عن سروري وسعادتي لوجودكم في هذه المدينة، التي كانت وستبقى نقطة استقطاب على الخريطة المتوسطية والعربية وأشكر نقابة أطباء طرابلس والنقيب الدكتور عمر عياش على هذه المبادرة. السعادة الحقيقية تكمن في أنني عندما أنظر إلى هذه الوجوه، أشعر بأنني خرجت من اليوميات وعدت الى الاساس الذي يجمعنا وهي العروبة وتشكل قارب النجاة من هذا التشرذم الحاصل في المنطقة. وجودكم مهم جداً، وفي هذه المدينة بالذات وأعتقد أن التوصيات التي ستخرجون بها ستكون على قدر كبير من الأهمية".

اضاف"كما تداولنا بفكرة إعادة إحياء اتحاد أصحاب المهن الحرة، وهذا أمر جيد جداً أتمنى استكماله بأسرع وقت، لأنه سيعطي طابعاً مهنياً صرفاً لمطالب المدينة، وليكون اليد المساعدة الطيبة لنوابها والساعين في سبيل إخراجها من الواقع الذي نحن به، الى ما هو أفضل".

وتابع "ولا بد ايضا من أن أرحب بالدكتور بدر مال الله، رئيس المعهد العربي للتخطيط الذي شرفنا اليوم بزيارة لمدينة طرابلس، وهذا المعهد يقوم بسلسلة من الدورات شهرياً تقريباً في طرابلس، لنشر ثقافة الأعمال وتطوير الأعمال للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، ونحن بصدد البحث معه في خارطة تسمى الخارطة الاستثمارية لطرابلس، ومنها ننتقل إلى مرحلة من الاستثمار والجذب لهذه المدينة أكثر فأكثر، أشكركم جميعاً على الحضور المميز بوجود النقباء الكرام، وحضرة رئيس بلدية الميناء الموقر، وأتمنى دائماً أن نرى هذه الوجوه الطيبة هنا في طرابلس وفي منزلكم هنا".

كما استقبل ميقاتي وفداً من المعهد العربي للتخطيط برئاسة رئيس المعهد بدر مال الله، ثم اولم تكريما للوفدين العربيين.