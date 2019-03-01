أبو سليمان: الاعلان صناعة تضيف قيمة هائلة إلى اقتصادنا

أكد وزير العمل كميل أبو سليمان خلال حفل تسليم جائزة "بيكاسو" الذهبية في الMusichall في بيروت أننا نحتفل اليوم "بلبنان الذي نحب: لبنان الذي يسعى دوما إلى الإبداع والفن والجمال"، معتبرا أن "الإعلان هو صناعة أتقناها نحن اللبنانيين في لبنان والعالم، ولا تستهلك سوى شيء من البنية التحتية والخدمات العامة، لكنها تضيف قيمة هائلة إلى اقتصادنا. كما تعكس صورة إيجابية جدا عن بلدنا".

واعتبر أن "الذكاء والإبداع في عالم الإعلان يشكلان العنصرين الأكثر أهمية، واللبنانيون يتمتعون بكليهما"، لافتا إلى أن "الإعلان الطرقي يؤدي دورا مهما في ترويج العلامات التجارية اللبنانية والخدمات، وبالتالي فهو يعزز الوظائف المحلية". ولفت إلى انه "نحن نشجع الدولة على دعم صناعة الإعلان عموما، والاعلان الطرقي خصوصا. كما أن تطوير هذه الصناعة سيزيد تصدير الخدمات من لبنان والإفادة من الحوالات المالية، التي ترده، وهذا الأمر يؤثر إيجابا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات".