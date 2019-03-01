مصلحة الليطاني: ازالة خيم ضمن حرم الاستملاك والتراجع العائد لقناة ري القاسمية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ازالة بعض خيم النازحين والانشاءات والحمامات التي اقيمت ضمن حرم الاستملاك والتراجع العائد لقناة ري القاسمية في منطقة الصرفند.

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