سليمان: ادراج الجناح السياسي لـ"حزب الله" على لائحة الارهاب هو امر خاطىء

اعتبر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "ادراج الجناح السياسي لـ"حزب الله" على لائحة الارهاب هو امر خاطىء والرد القاطع يكمن في تحييد لبنان وسحب وحدات الحزب من الصراعات الخارجية تنفيذاً لاعلان بعبدا، مع الاعتذار من الذين يغضبهم ذكر هذا الاعلان".

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