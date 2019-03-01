لفت المسؤول عن تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" السفير الفرنسي بيار دوكين، بعد لقائه وزير المال علي حسن خليل، الى ان "ناقشنا مع وزير المال آلية تنفيذ مقررات سيدر، لا سيما بعد تشكيل الحكومة، فلا وقت لدينا للترف، وعلينا إنجاز مقررات "سيدر" بأسرع وقت في ما خص عمل الادارات العامة ونظام التقاعد، مشيرا الى ان يجب إجراء الاصلاحات اللازمة لا سيما في قطاع الكهرباء و الاتصالات و الطيران المدني لوضع مشاريع البنى التحتية قيد التنفيذ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوكين يبحث مع وزير المالية آلية تنفيذ مقررات سيدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.