علامة في اليوم العالمي للدفاع المدني: تحية للملازمين بخيرهم لصور الحروب والكوارث

أشار النائب فادي علامة في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "كم هو عظيم الإنسان الذي يتفانى في سبيل خدمة أو إنقاذ أخيه الإنسان. في اليوم العالمي للدفاع المدني.. التحية والتقدير للمتمسكين بانسانيتهم والمجتمعين من حولها العابرين للطوائف والحدود والفصول والملازمين بخيرهم لصور الحروب والكوارث".

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