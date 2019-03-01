سليمان فرنجية من قصر زغرتا: رهاننا عليكم والمستقبل سيكون افضل

اوضح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في كلمة في العشاء الذي يسبق الصوم الكبير عند المسيحيين والذي أقيم في قصر زغرتا اننا "مررنا بظروف صعبة انما الايام الاتية ستكون افضل، والمرحلة التي كان الخطر يهدد فيها الوجود والكيان انتهت، مشروعنا السياسي الذي دفعنا الدماء في سبيله انتصر، والطارئون الذين يقدمون اوراق اعتمادهم للشرق والغرب حسب الحاجة ليس لهم مستقبل سياسي في هذا البلد". ولفت الى اننا "سنتعرض لضغوطات كبيرة كون البعض يعتبرنا نشكل خطرا في طريقهم، ولكن رهاننا عليكم والمستقبل سيكون افضل".

من جهته استذكر النائب طوني فرنجية "من سبقونا وأسّسوا لنكون على ما نحن عليه اليوم"، لافتاً إلى أن "هناك من دفع الدماء من شهداء وشهداء أحياء لنستمر". وإذ شكر النائب فرنجية دعم المجموعة له والوقوف إلى جانبه في كافة الاستحقاقات، أكد أنه سيكون على قدر المسؤولية "وسنمثلكم انطلاقاً من تاريخنا الذي يليق بنا وبكم". وأضاف: "نحن فريق واحد ويد واحدة، وعلى كل منّا أن يضع حجراً في هذا البناء ليرتفع أكثر فأكثر".