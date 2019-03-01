مراد دعا القضاء لاستدعائه وسماع ما عنده بموضوع الفساد بالقضاء والتربية

طالب عضو "اللقاء التشاوري" رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد خلال لقاء حواري شبابي حول اهمية مشاركة الشباب اللبناني بالحياة السياسية، الشباب من "اجل التظاهر والوقوف بوجه الفساد الذي اوصل الدين العام الى مئة مليار دولار"، مشيراً إلى "انني سأعقد مؤتمرا صحفيا حول الفساد بالقضاء والتربية ولديّ معطيات دقيقة حول ذلك، في العالم اجمع يسجن المسؤول او الوزير الفاسد الاعندنا ولو لمرة واحدة".

ولفت إلى "أنني سميت اثنين القضاء ورأس القضاء واتمنى ان يعتبر هذا اخبار مني نعم رأس الفساد هو في القضاء وفي المديرية العامة للتربية واعتبر ذلك بمثابة اخبار للنيابة العامة وانا اسمي بالاسم ، الفاسدون معروفون وبالتحقيق نصل الى نتائج ، سمع القضاء من النائب حسن فضل الله والمفروض التحقيق مع النائب حسن فضل الله ومع النائب عبد الرحيم مراد وان ياتوا بالمتهمين ويحّكموا القضاء وحتى اليوم ما زال الفساد يتحرك ، المهم ان يحقق القضاء ويستدعي عبد الرحيم مراد ومن سماهم عبد الرحيم مراد وعندما يسمي عبد الرحيم مراد القضاء والتربية ليستدعوني والنائب حسن فضل الله ولماذا لا يتم استدعائنا".