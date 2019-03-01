رأى النائب آلان عون في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "أفضل تكريم لعناصر الدفاع المدني في "اليوم العالمي" لهم، هو أن نطبق قانون تثبيتهم الذي أقر في المجلس النيابي سنة 2014 وما زال ضائعا في أدراج الإدارات. لماذا نقر قوانين ويعاد عرقلتها في التنفيذ؟ السؤال برسم الحكومة الجديدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون في اليوم العالمي للدفاع المدني: لتطبيق قانون تثبيتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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