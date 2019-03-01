​نقيب الصحفيين ينتقد طريقة الانتخابات.. ويؤكد: سأتقدم بمشروع قانون النقابة للمجلس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، إن طريقة الانتخابات خاطئة حيث يجرى التسجيل في الجمعية العمومية وبعدها يتم التصويت في الانتخابات، مضيفًا أن هذا ما يؤثر على نسبة الحضور حاليًا.

وأضاف سلامة -عقب مشاركته بالجمعية العمومية صباح الجمعة-، أنه سيتقدم بمشروع القانون الذي سبق وأعده أثناء توليه منصب النقيب، والذي قوبل بالرفض من قبل بعض أعضاء المجلس السابق، وهو ما جعله ينتظر تقديمه للمجلس الحالي.

ولفت سلامة، إلى أن القانون المعد سيعمل على زيادة نسبة إقبال حضور العموميات المقبلة، نظرًا لأنه سيجعل التصويت والتسجيل معًا.

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وأشار إلى أنه سيعمل على المشاركة بكل ما يملك من قوة مع زملاء المجلس والنقيب المقبلين، ومستمر في تقديم جميع الإمكانيات والمشروعات، متابعًا: "جميعنا نكمل بعضنا البعض".

وطالب نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، أعضاء العمومية بحسن الاختيار، خاصةً وأن المرحلة الحالية صعبة جدًا سواء على المستوى الصحفي، أو على مستوى المؤسسات الصحفية.

وتجري اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، لاختيار النقيب رقم 22 خلفًا للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الحالي، الذي انتهت مدة ولايته، فضلًا عن اختيار ستة أعضاء جدد يمثلون نصف عدد مقاعد المجلس، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.