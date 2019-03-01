تشديدات أمنية لتأمين زيارة رئيس ألبانيا للمنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

وصل رئيس جمهورية ألبانيا المنطقة الأثرية بالهرم، اليوم الجمعة، وبدأ جولته بمنطقة الهرم الأكبر، وزار غرفة الملك، وحرص على التقاط صور تذكارية.

وعززت قوات الأمن تواجدها برئاسة العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، وتشديد إجراءات التفتيش بمداخل ومخارج المنطقة الأثرية.

ووصل "إلير ميتا" رئيس جمهورية ألبانيا القاهرة، الثلاثاء الماضي، فى زيارة للبلاد؛ لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.