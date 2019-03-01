تقرير: رئيس وزراء كمبوديا يفصل مسؤولين اثنين بسبب حملة أمنية عنيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - بنوم بنه- (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام محلية بأن رئيس وزراء كمبوديا هون سين أصدر أمرا اليوم الجمعة بفصل نائبي حاكم بسبب دورهما في حملة أمنية عنيفة ضد قرويين نظموا احتجاجا على خلفية قطعة أرض متنازع عليها، مما أسفر عن تعرض شخص لإصابة حرجة بعيار ناري في يناير الماضي.

وذكر موقع "فريش نيوز" الإخباري الموالي للحكومة نقلا عن قرار رسمي يحمل تاريخ اليوم أن رئيس الوزراء فصل سرَن سرون وفاي بانفاناك من منصبيهما "بسبب استخدام القوة المفرطة في مواجهة المزارعين خلال الاشتباكات" المتعلقة بنزاع على أرض في مقاطعة بريه سيهانوك الساحلية.

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وأفادت صحيفة "خمير تايمز" في وقت سابق الأسبوع الجاري بأن أربعة من ضباط الشرطة العسكرية تلقوا جزاءات تأديبية بسبب تورطهم في الاشتباكات، بينما تحقق محكمة مع ضابط خامس ركل مزارعا، وأيضا مع جندي ضرب أحد المحتجين المقيدين ببندقية.

وتم تصوير مقطع فيديو يرصد الوقائع العنيفة وجرت مشاركته عبر وسائل "التواصل الاجتماعي".

وواجهت قوات أمنية مدججة بالسلاح في أواخر يناير المحتجين الذين حمل بعضهم العصي والحجارة في محاولة لإثناء السلطات عن تطبيق حكم قضائي صادر في عام 2017 يمنح تسع عائلات 71 هكتارا من الأراضي المتنازع عليها، حسبما ذكرت مجموعة "ليكادو" الحقوقية آنذاك.