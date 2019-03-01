تداول 453 شاحنة بضائع و34 سيارة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 17 سفينة.

وأضاف "ملاك" في بيان اليوم الجمعة، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 453 شاحنة بضائع و34 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 123 شاحنة و17 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 330 شاحنة بضائع و17 سيارة.

وأوضح أن ميناء نويبع يستعد اليوم، لاستقبال سفينتين ومغادرة سفينة فيما شهد الميناء أمس، استقبال سفينة ومغادرة ثلاث سفن، كما يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة ثلاث سفن، وكان شهد أمس استقبال ثلاث سفن ومغادرة سفينة.