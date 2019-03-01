العراق يطالب بإعادة جثامين النساء الإيزيديات اللاتي أعدمهن "داعش" في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ
طالبت وزارة الهجرة العراقية اليوم /الجمعة/ بإعادة جثامين النساء الإيزيديات الـ50 اللاتي أعدمهن تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الباغوز السورية.
وقال وزير الهجرة العراقي، نوفل بهاء موسى - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن بلاده تطالب الجهات المعنية بـ"إعادة الجثامين بعد توثيقها بالطرق القانونية"، متعهدا، في الوقت نفسه، بتقديم الدعم لذوي الضحايا والوقوف معهم ومؤازرتهم.
كانت وسائل إعلام بريطانية قد أفادت، في وقت سابق، بأن قوات النخبة البريطانية عثرت أثناء قيادتها للهجوم على آخر معقل لداعش في سوريا على رؤوس مقطوعة لـ50 امرأة عراقية قتلن على أيدي عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الباغوز بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.
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