عامل يمزق جسد زميله في مشاجرة بالخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية – أسامة علاء الدين:

أصيب عامل، اليوم الجمعة، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع زميله للخلاف على أسبقية شراء بعض السلع من أحد المتاجر بالخانكة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغا لضباط مباحث مركز شرطة الخانكة من مستشفى السلام، بوصول "محمد. ك. ع"، 20 سنة، عامل، مصاب بجرح نافذ بالظهر من الجهة اليمنى، وجرى حجزه للعلاج.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "محمود م م" 25 سنة، عامل، ومقيم أبوزعبل دائرة المركز، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما على أسبقية شراء بعض السلع من أحد المتاجر بذات الناحية، تطورت لمشاجرة اعتدى على إثرها المتهم عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته المشار إليها وفر هاربًا.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وجرى بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4663 جنح مركز الخانكه لسنة 2019.