25 مايو.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان: أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، 25 مايو المقبل، وحتى نهاية شهر يونيو. وأشار رئيس الجامعة إلى أن مدة الدراسة 15 أسبوعًا، حيث تنطلق امتحانات نصف الترم 23 من مارس يعقبها امتحان العملي في 5 مايو ثم امتحانات النظري. ووجه رئيس الجامعة بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية وتعميمها على كافة الكليات مع مراعاة الإجازات الرسمية.

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