"عليا جن وهيطلعه".. حيلة زوجة لممارسة الرذيلة مع سائق في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

اتهم عامل يقيم بإحدى قرى مركز دسوق في كفر الشيخ، زوجته وسائق "توكتوك" بممارسة الزنا في فراش الزوجية بعد إيهامه بوجود جن في المنزل.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي مركز شرطة دسوق بلاغًا من "أ.م"، 44 سنة، عامل، ويقيم بإحدى قرى مركز دسوق، يتهم زوجته وسائق "توكتوك"، بوجود علاقة آثمة وغير مشروعة بينهما.

وأكد العامل في بلاغه للعميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، أن سائق التوكتوك المتهم الثاني ويدعى "ا.س"، 23 سنة، أوهمه بأن زوجته "ف.ف"، 30 سنة، ربة منزل، مريضة وعليها جن، وأنه شيخ وسوف يعالجها، ثم حضر إلى المنزل بصحبتها ومارسا الزنا معًا وكانا يعطيانه مياه يشربها بحجة العلاج لكونه مريض هو الآخر.

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وكشف العامل في بلاغه عن أن المتهم الثاني أوهمه أيضًا بأن منزله تحته آثار ويستطيع إخراجها، وبناء على ذلك مارس الجنس معها برغبتها في فراش منزله، ولم يكتف بذلك بل اعتدي بالضرب عليه واهمًا إياه بمعالجته لكونه مريض ما أدى إلى إصابته بعدة إصابات.

أسفرت تحريات النقيب خيري الشرقاوي، معاون مباحث مركز شرطة دسوق، عن وجود علاقة آثمة بين المتهمين وأنهما أوهما الزوج صاحب البلاغ بأنه مريض وأن المتهم الثاني سوف يعالجه داخل مسكن الزوجية حتى يتمكن من الدخول إلى المنزل بصورة طبيعية في أي وقت.

كما دلت التحريات تحت إشراف اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية بأن المتهم الثاني سائق التوكالتوك، كان يضرب صاحب البلاغ وإيهامه أن ذلك لمصلحته وأنه يعلاجه مما يعاني منه من أمراض، كما كان يضرب ابنة المجني عليه بطريقة وحشية بدعوى إخراج الجن من جسدها ما أسفر عن إحداث إصابتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4348 لسنة 2019 جنح مركز شرطة دسوق، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.