زعيم كوريا الشمالية يبدأ زيارة رسمية لفيتنام ويلتقي رئيس البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي- (د ب أ):
التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ورئيس فيتنام نجوين فو ترونج بالقصر الرئاسي في العاصمة هانوي اليوم الجمعة، في بداية زيارة رسمية للبلاد.
ويأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من انهيار القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم في هانوي.
وكانت القمة الثانية بين الرئيسين توقفت أمس الخميس بعد يومين من الاجتماعات من دون التوصل لاتفاق أو إعلان بشأن برامج بيونجيانج النووية والصاروخية أو رفع العقوبات عن كوريا الشمالية.
واتفق كيم وترامب على مواصلة الحوار "من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتعزيز العلاقات الثنائية".
واعتبر الزعيمان قمتهما الثانية "فرصة مهمة" لتعميق الاحترام المتبادل والثقة ورفع مستوى العلاقات، ووعدا بالاجتماع مرة أخرى (دون تحديد موعد) من أجل إجراء مناقشات مثمرة.
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