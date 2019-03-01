أمريكا ترصد مكافأة مليون دولار لرأس حمزة بن لادن

أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة مالية قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

ووصفت الخارجية الأمريكية في بيان،

حمزة بن لادن، بالقائد المحتمل للتنظيم.وأشارت إلى أن حمزة قام بتسجيل مقاطع فيديو تحث عناصر التنظيم على شن هجمات ضد القواعدالأمريكية، منذ 2015، ويسعى للثأر من أجل والده الذي قتل عام 2011.ولفتت الخارجية إلى أنه جرى وضع اسم حمزة على قائمة الإرهابيين الدوليين عام 2017.وأفاد البيان بتحديد مكافأة بمليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تخص حمزة أو موقعه الحالي.