الهند تحظر حزب جماعة الإسلام في كشمير للمرة الثالثة

حظرت الهند حزب جماعة الإسلام ومقره كشمير، لمدة خمس سنوات؛ متهمة إياه بدعم التطرف في المنطقة المتنازع عليها.

وقال ضابط شرطة، إن السلطات الهندية اعتقلت نحو 300 من قيادات الحزب ونشطائه في الأيام الأخيرة، ضمن حملة على

التطرف في الولاية، بعد أن قتل انتحاري 40 من قوات الأمن، يوم 14 فبراير، في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.وأعلنت جماعة متطرفة مقرها باكستان، مسؤوليتهاعن الهجوم؛ مما أدى إلى شن ضربات وضربات مضادة من القوات الجوية للبلدين المسلحين نوويًا.وتأسس حزب ”جماعة الإسلام“ عام 1942، وشارك في الانتخابات الهندية لأكثر من عقدين، قبل أن يتبنى مطالب باستقلال كشمير عن الهند.وهذا ثالث حظر يفرض على الحزب الذي يريد استقلال كشمير عن الهند.