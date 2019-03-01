إسلام آباد مستعدة لقبول وساطة روسية مع الهند

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، موافقة إسلام آباد على عرض وساطة روسي في تسوية الأزمة مع الهند.
جاء تصريح قريشي ردا على كلام نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس، عبر
وقال قريشي: لافروف عرض الوساطة. لا أعرف ماذا عن
وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق عن قلقها العميق إزاء تبادل الغارات الجوية بين الهند وباكستان الأربعاء، معبرة عن أملها بالتهدئة السريعة بين الطرفين.
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