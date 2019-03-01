وزير خارجية باكستان يعلن عدم حضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لهذا السبب

قال وزير الخارجية الباكستانى شاه مسعود قرشى اليوم الجمعة إنه لن يحضر اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى فى أبوظبى فى مطلع الأسبوع القادم بسبب التعاون الإسلامى فى أبوظبى فى مطلع الأسبوع القادم بسببدعوة نظيره الهندى للحضور. وقال قرشى أمام البرلمان "لن أتوجه لمجلس وزراء الخارجية"، مضيفا أن مسئولين أقل درجة سيحضرون المؤتمر لتمثيل المصالح الباكستانية.

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