ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مقديشو إلى 29 قتيلًا

أعلنت الشرط الصومالية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحارى الذى نفذته حركة (الشباب) الإرهابية وسط العاصمة مقديشو، إلى 29 قتيلا و80 جريحا.
اليوم الإخبارية "حتى الآن، نعلم أن 29 شخصا معظمهم من المدنيين قتلوا فى انفجار أمس، وأصيب 80 آخرون، وما زال المسلحون يقاتلون من
وقال الرائد فى شرطة العاصمة موسى على وفقا لقناة روسيا
ونفذت حركة الشباب الإرهابية، أمس، هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة فى العاصمة الصومالية مقديشو.
يشار إلى أن حركة "الشباب" كانت وراء العديد من الهجمات البارزة التى نفذت فى جميع أنحاء الصومال على مدى السنوات الماضية.
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