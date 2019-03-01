جيجي حديد بقميص شفاف ومن دون حمالة صدر في باريس

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قدّمت جيجي حديد عرضًا جريئاً جداً خلال مشاركتها في عرضLanvin's لخريف وصيف 2019 الذي أقيم في متحف Musee Cluny في باريس يوم الأربعاء.

فقد خطفت حديد الأنظار بسيرها على المدرج بقميص شفاف باللون الوردي الشاحب، وقد أطلّت من دون حمالة صدر.

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كما ارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاماً معطفاً متناسقاً مع تنورة طويلة.

وانضمت إلى جيجي حديد العارضة الشابة كايا جربر التي تبلغ من العمر 17 عاماً بإطلالة جميلة، تألّفت من معطف فرو ضّخم.