رغم استنزافها العديد من الأستراليين.. محتالة السرطان بيلي جيبسون تستمتع برحلة سفاري

أنفقت المدونة الأسترالية الشهيرة بيلي جيبسون التي ادعت زورا شفاءها من مرض السرطان ١٥ ألف دولار في رحلة سفاري فاخرة

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - أنفقت المدونة الأسترالية الشهيرة بيلي جيبسون التي ادعت زورا شفاءها من مرض السرطان ١٥ ألف دولار في رحلة سفاري فاخرة.

يأتي ذلك رغم رفضها دفع غرامة تبلغ ٤١٠ ألف دولار جراء استغلالها متابعيها من مرضى السرطان.

وكانت المدونة قد حصلت على ٥٧٨ ألف دولار من آلاف من متابعيها بعد ادعائها شفائها من سرطان مخ قاتل من خلال نظام غذائي فقط.

يشار إلى أن جيبسون البالغة من العمر ٢٧ عاما خدعت أكثر من ٣٠٠ ألف من مرضى السرطان من خلال شراء كتابها الغذائي وتطبيق على الإنترنت بدعوى أن ذلك النظام الغذائي سوف يؤدي إلى شفائهم على غرار ما حدث معها.

أنفقت المدونة الأسترالية الشهيرة بيلي جيبسون التي ادعت زورا شفاءها من مرض السرطان ١٥ ألف دولار في رحلة سفاري فاخرة.

يأتي ذلك رغم رفضها دفع غرامة ٤١٠ ألف دولار جراء استغلالها متابعيها من مرضى السرطان.

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وعلاوة على ذلك، كذبت جيبسون على متابعيها بشأن التبرع إلى مؤسسات خيرية عديدة. وشمل ذلك حالة طفل مريض بسرطان الدماغ.

ووصلت جيبسون إلى مطار ملبورن في وقت سابق هذا الأسبوع بعد رحلة سفاري في شرق أفريقيا امتدت ٥ أسابيع برفقة خطيبها كلايف روثويل والابن أوليفر البالغ من العمر ٩ سنوات.

ورفضت جيبسون الإجابة على تساؤلات "كارنت أفيرز".

يذكر أن امتناع جيبسون عن دفع الغرامة قد يجعلها معرضة للسجن.

وصلت جيبسون إلى مطار ملبورن في وقت سابق هذا الأسبوع بعد رحلة سفاري في شرق أفريقيا امتدت ٥ أسابيع برفقة خطيبها كلايف روثويل والابن أوليفر البالغ من العمر ٩ سنوات.