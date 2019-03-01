حبس أسترالية زعمت أنها عزباء لسرقة أموال سنترلينك

أقرت المرأة بالذنب بتهمة الحصول على مزايا مالية عن طريق الخداع وذلك في المحكمة العليا لإقليم العاصمة الأسترالية في كانبيرا في فبراير الماضي

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - ادعت زوجة موظف حكومي أنها عزباء من أجل الاحتيال على سنترلينك والحصول على أموال دون وجه حق بلغ إجمالها 137000 دولار.

وأخبرت جاستن ماكمان، 48 عاما، وزارة الخدمات الإنسانية أنها ليست في علاقة زوجية وتعيش بمفردها رغم أن العكس هو الصحيح.

وكان زوجها يعمل في وزارة الشؤون الداخلية وكانا يعيشان معا عندما تقدمت بادعاءات كاذبة لسنترلينك في الفترة من 2009 إلى 2017.

وبلغ الدخل الذي تقاضاه زوج المرأة خلال فترة المخالفة 520 ألف دولار، لكن زوجته رغم ذلك أخذت تستقبل أموالا ليست من حقها من سنترلينك بإجمالي 137 ألف دولار وفقا لصحيفة كانبيرا تايمز.

بيد أن الشعور بالذنب سيطر على المرأة في النهاية مما جعلها تتصل بمسؤولي سنترلينك وتخبرهم الحقيقة وأنها حصلت على أموال دون وجه حق.

Advertisements

وأقرت المرأة بالذنب بتهمة الحصول على مزايا مالية عن طريق الخداع وذلك في المحكمة العليا لإقليم العاصمة الأسترالية في كانبيرا في فبراير الماضي.

وصدر حكم بحبس المرأة عامين مع حد أدنى 7 شهور.

كما أمرها القاضي ديفيد موسوب بضرورة رد الأموال التي سرقتها.

وأشارت المرأة إلى أنها بدأت في السرقة من السنترلينك بعد مولد طفلها الثاني.

وكان الطفل قد تمت ولادته قبل الأوان في ولادة مبكرة مما جعل الأوضاع المعيشية صعبة بالنسبة لمكمان وزوجها وهو السبب الذي تفهمه القاضي لكنه أصدر حكمه المذكور.