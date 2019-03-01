كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفية أمريكية تكشف سر الهبوط المفاجئ لطائرة ترامب في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة ” واشنطن بوست” الأمريكية، أن سبب هبوط طائرة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في قطر، وذلك أثناء رحلتها المتوجهة إلى فتنام.

هذا وهبطت طائرة الرئيس الأمريكي ترامب في قاعدة العديد الجوية العسكرية في قطر قبل إكمال الرحلة إلى فيتنام، لحضور القمة الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالعاصمة هانوي.

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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الثلاثاء، أن طائرة ترامب الرئاسية هبطت في قاعدة العديد، للتزود بالوقود للمرة الثانية بعد أن تزودت في ميلدن هول بإنجلترا.

وهبط ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في هانوي وسيلتقي مع كيم لتناول العشاء يوم الأربعاء وعقد اجتماعات رسمية يوم الخميس.

والجدير بالذكر أن كيم جونغ أون الذي سافر إلى فيتنام بالقطار والسيارة وصل في وقت سابق اليوم.