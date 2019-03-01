كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حزب الله يرفض بشدة القرار البريطاني بإدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب الله اللبناني، منذ قليل، عن رفضه بشدة القرار البريطاني بإدراج الحزب على ما يسمى لائحة المنظمات الإرهابية، حسبما أفادت وكالة روسيا اليوم، في نبأ عاجل لها.