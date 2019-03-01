كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسيطر على مناطق قريبة من الحدود الجزائرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحكم الجيش الليبي التابع لمجلس النواب المنتخب، سيطرته على مناطق قريبة من الحدود الجزائرية، أين يُوسع سيطرته على الجزء الجنوبي للبلاد.

وقال المتحدث باسم أحمد المسماري، إن "القوات الموالية للمشير خليفة حفتر المعين قائداً للجيش من جانب مجلس النواب، سيطرت على بلدة غات في جنوب غرب البلاد"، وتعد البلدة التي تبعد أقل من 20 كيلومتراً عن الحدود الجزائرية نقطة عبور للمهاجرين القادمين من الجزائر، وأجزاء أخرى في أفريقيا.

يشار إلى أن الجيش الليبي، أطلق في منتصف الشهر الماضي عملية في الجنوب للتصدي للتنظيمات المتطرفة والجماعات المسلحة التي تنتشر هناك.