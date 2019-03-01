كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال إعلام كوريا الشمالية حول قمة كيم-ترامب الثانية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إنه تم خلال محادثات هانوي، بين الزعيم كيم جونغ أون، والرئيس دونالد ترامب، تحقيق "تحول ملحوظ" حول تنفيذ اتفاقات القمة السابقة في سنغافورة.

وأضافت الوكالة، التي تعكس عادة وجهة النظر الرسمية لسلطات بيونغ يانغ: "خلال المحادثات على انفراد وكذلك خلال المباحثات بحضور الوفدين، أعرب زعيما الدولتين، عن تقديرهما الكبير للتحول الملحوظ على المسار التاريخي لتنفيذ بيان سنغافورة المشترك. وجرى خلال القمة تبادل الآراء بشكل بناء وصريح، حول الأمور العملية التي ظهرت خلال الفترة الجديدة، من التحسن في العلاقات الكورية الشمالية- الأمريكية".

وأشارت الوكالة، إلى أن "الجهود المبذولة، والمبادرات المطروحة من الجانبين، لتخفيف حدة التوتر، وتشجيع عملية السلام وإكمال نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، تعتبر في غاية الأهمية، لبناء الثقة المتبادلة ".

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وعقدت القمة الثانية بين كيم وترامب، في هانوي عاصمة فيتنام خلال 27 و28 فبراير، وانتهت دون التوقيع على أي وثائق.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن ترامب، أن الخلاف مع كوريا الشمالية، مرتبط ليس بموضوع رفع العقوبات، بل لأن "بيونغ يانغ لم تقدم تنازلات في قضية أخرى".

من جانبه، قال وزير الخارجية الكوري الشمالي لي يون هو، إن بلاده قدمت عرضا واقعيا للولايات المتحدة، على أساس مبادئ التسوية على مراحل واعتمادا على الثقة المنبثقة من قمة كيم - ترامب، الأولى في سنغافورة.